Единственный самолет, способный без пересадок перелететь через полпланеты: Airbus начал испытания уникального A350, первый рейс — 17 тысяч километров

Airbus начал летные испытания одного из самых необычных пассажирских самолетов последних лет — сверхдальнемагистрального Airbus A350-1000ULR, созданного специально для проекта Project Sunrise австралийской авиакомпании Qantas. Именно этим лайнерам предстоит выполнять самые продолжительные регулярные рейсы в истории гражданской авиации.

Фото: Airbus

Первый самолет для Qantas (бортовой номер F-WULR, заводской номер MSN 707) уже отправился в беспосадочный перелет из Тулузы в Мельбурн. Маршрут протяженностью около 17 тысяч километров станет одним из важнейших этапов программы испытаний.

Во время полета инженеры Airbus проверят работу всех основных систем лайнера в условиях сверхдальнего перелета, а также соберут большой объем данных, необходимых для подготовки самолета к коммерческой эксплуатации. На момент написания новости лайнер уже преодолел более 13 тысяч километров.

Для проекта Project Sunrise Qantas заказала 12 самолетов Airbus A350-1000ULR. Эта модификация создана специально для маршрутов рекордной дальности: самолет получил дополнительный центральный топливный бак, увеличенный запас топлива и, соответственно, значительно большую дальность полета. Ради этого пришлось уменьшить вместимость салона до 238 пассажиров, зато он станет одним из самых просторных среди всех представителей семейства A350.

Первый серийный самолет, получивший имя Vega, планируется передать Qantas в апреле 2027 года.

После ввода новых лайнеров в эксплуатацию авиакомпания намерена открыть первые в мире регулярные беспосадочные рейсы Сидней — Лондон, а затем Сидней — Нью-Йорк. Продолжительность таких перелетов превысит 20 часов, что станет новым мировым рекордом для регулярных пассажирских авиаперевозок и откроет новую главу в истории гражданской авиации.