Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о том, что на Земле началась магнитная буря.

Изображение: NASA

Возмущение магнитного поля было зафиксировано спустя почти двое суток после того, как Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры на Солнце. При этом ученые отмечают, что непосредственную причину начала геомагнитного шторма определить непросто.

«Откровенно говоря, глядя на параметры солнечного ветра, трудно понять, что именно запустило шторм: в окрестностях Земли сейчас всё примерно то же самое, что и весь день. Сменился знак магнитного поля, но за последние пару дней он менялся уже раз десять», — отмечают специалисты.

Несмотря на это, геомагнитные индексы перешли в красную зону, а вероятность появления полярных сияний также увеличилась.

Текущая буря относится к категории G1 — это минимальный уровень по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений. Она стала второй магнитной бурей в июле. Предыдущая была зарегистрирована 4 июля и достигала уровня G3, что соответствует сильной магнитной буре.

По данным ученых, лето 2026 года пока остается относительно спокойным с точки зрения космической погоды. За июнь и июль было зарегистрировано всего пять магнитных бурь, включая нынешнюю.

Согласно текущему прогнозу, геомагнитные возмущения могут сохраняться примерно до середины дня 24 июля по московскому времени.