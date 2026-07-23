SpaceX снова отменила запуск: 13-й полёт Starship отложен из-за погодных условий

Booster 20 уже заправили и проверили двигатели, но компания перенесла запуск на сутки

SpaceX подтвердила перенос запуска 13-го испытательного полёта Starship на 24 июля из-за неблагоприятной погоды. Как пояснила компания, решение связано не с состоянием ракеты, а с невозможностью выполнить одну из ключевых задач миссии — получить качественные изображения теплозащитного экрана корабля с земли во время набора высоты.

Фото: SpaceX / NASASpaceflight

Во время этого полёта планируются наблюдения за состоянием теплозащиты Starship при более высоком динамическом давлении — нагрузке, возникающей при быстром движении ракеты через плотные слои атмосферы. Для анализа необходимы чёткие изображения, однако погодные условия не обеспечивают достаточную видимость.

По прогнозу, условия для следующего тестового пуска должны быть практически идеальными, поэтому SpaceX перенесла попытку запуска на сутки.

Изначально 90-минутное стартовое окно открывалось 23 июля в 17:45 по местному времени (24 июля в 1:45 мск). К моменту отмены компания уже завершила заправку ускорителя Super Heavy Booster 20 и провела проверку работы двигателей, после чего было принято решение отложить старт.