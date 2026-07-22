Все испытания пройдены успешно: SpaceX начала финальную подготовку к запуску сверхтяжелой ракеты Starship Flight 13 — старт запланирован на 23 июля
На данный момент ключевым фактором является погода на космодроме
SpaceX завершила дополнительные предстартовые испытания ускорителя Super Heavy B20 и приступила к финальной подготовке к 13-му испытательному полету Starship. Если погодные условия позволят, запуск состоится уже 23 июля.
Компания сообщила в социальной сети X: «Дополнительные предстартовые испытания ускорителя Super Heavy завершены. Начинается подготовка к запуску Starship — он может состояться уже завтра, в четверг, 23 июля. Погодные условия в данный момент являются важным фактором, требующим особого внимания при планировании запуска».
Так как тесты ускорителя на стартовой площадке прошли успешно, следующим этапом станет выкатка корабля Starship S40 и его интеграция с первой ступенью Super Heavy.
Согласно опубликованному графику, стартовое окно продолжительностью 90 минут откроется 23 июля в 17:45 по местному времени в Техасе. По московскому времени запуск может состояться начиная с 01:45 24 июля.
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