Все испытания пройдены успешно: SpaceX начала финальную подготовку к запуску сверхтяжелой ракеты Starship Flight 13 — старт запланирован на 23 июля

SpaceX завершила дополнительные предстартовые испытания ускорителя Super Heavy B20 и приступила к финальной подготовке к 13-му испытательному полету Starship. Если погодные условия позволят, запуск состоится уже 23 июля.

Фото: SpaceX

Компания сообщила в социальной сети X: «Дополнительные предстартовые испытания ускорителя Super Heavy завершены. Начинается подготовка к запуску Starship — он может состояться уже завтра, в четверг, 23 июля. Погодные условия в данный момент являются важным фактором, требующим особого внимания при планировании запуска».

Так как тесты ускорителя на стартовой площадке прошли успешно, следующим этапом станет выкатка корабля Starship S40 и его интеграция с первой ступенью Super Heavy.

Согласно опубликованному графику, стартовое окно продолжительностью 90 минут откроется 23 июля в 17:45 по местному времени в Техасе. По московскому времени запуск может состояться начиная с 01:45 24 июля.