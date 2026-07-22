В Китае у кроссовера BYD Tang во время движения оторвался мотор, но машина смогла самостоятельно ехать дальше

В Китае бурно обсуждают необычный случай с электрическим кроссовером BYD Tang. В соцсетях появились фотографии и видео автомобиля, который после сильного ливня продолжал ехать по затопленной дороге... с почти оторвавшимся задним электромотором.

Изображение: Weibo

На кадрах видно, что силовой агрегат больше не закреплен на кузове и фактически висит, удерживаясь лишь на высоковольтном кабеле. По официальной информации, автомобиль получил сильный удар по днищу во время проезда через затопленный участок. Предполагается, что водитель наехал на скрытое под водой препятствие, которое сорвало крепления заднего электромотора.

Скриншот видео CarNewsChina

Так как речь идет о полноприводной версии BYD Tang, у которой два мотора, даже несмотря на такие повреждения машина смогла продолжить движение на переднем электродвигателе.

После инцидента представители BYD связались с владельцем машины и уже провели ее осмотр. Компания пока не раскрывает характер повреждений и стоимость ремонта. Также остается неизвестным, признает ли страховая компания этот случай страховым и покроет ли расходы на восстановление автомобиля.