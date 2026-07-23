Первый GPU на Луне: Nvidia отправит чипы Jetson для управления роботами на поверхности спутника Земли

Ровер Lunar Outpost получит вычислительную платформу Nvidia для обработки данных лидара прямо на Луне, где технология должна работать в условиях радиации и экстремальных перепадов температуры

Компания Lunar Outpost готовит первый запуск лунного ровера с GPU Nvidia на борту. Аппарат получит чипы платформы Jetson, которые будут использоваться для управления системой лидара — сенсора, создающего трёхмерную карту окружающей среды.

Если миссия состоится, то это станет первым случаем применения GPU на поверхности Луны.

Lunar Outpost разрабатывает роботизированные системы для космической инфраструктуры. Новый ровер будет доставлен на Луну посадочным аппаратом компании Intuitive Machines и должен исследовать труднодоступные районы, включая кратеры. Следующая миссия компании будет направлена в область Reiner Gamma — регион с магнитной аномалией, происхождение которой остаётся предметом научного интереса.

Фото: Lunar Outpost

Чипы Jetson изначально созданы для компактных энергоэффективных систем, где требуется обрабатывать данные от камер и других датчиков непосредственно на устройстве, без передачи всей информации на удалённые серверы. Lunar Outpost проверит, сможет ли эта платформа заменить часть традиционных бортовых вычислительных систем, уже использующихся в космических аппаратах.

Главная сложность для GPU на Луне — окружающая среда. В отличие от многих космических аппаратов на околоземной орбите, лунная техника напрямую сталкивается с космической радиацией и сильными перепадами температуры, а системы должны работать в условиях ограниченного энергопотребления. Испытание таких вычислительных платформ рассматривается как часть подготовки к более масштабному использованию автономных роботов на Луне: NASA планирует поддерживать коммерческие миссии по исследованию поверхности перед возвращением людей на спутник, которое ожидается не ранее 2028 года.