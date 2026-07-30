Россиянин заказал GeForce RTX 5070 Ti, а получил бутылку воды: распаковка на камеру в Wildberries зафиксировала попытку обмана на 90 тыс. рублей

Очередное подтверждение того, что не стоит пренебрегать распаковкой под камерами

Пользователь соцсети X под ником «Валькирия, оставить!» опубликовала видеоролик, в котором демонстрируется распаковка видеокарты Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti в ПВЗ Wildberries. Пользователь заказал новую видеокарту и решил прямо на камеру проверить комплектность. И это было не зря: вместо ускорителя в коробке лежала двухлитровая бутылка воды.

Стоимость видеокарты составляла около 90 тысяч рублей. Судя по опубликованным кадрам, коробка была запечатанной и в пленке.

Пока неизвестно, на каком этапе произошла подмена содержимого — во время упаковки, транспортировки или по другой причине. Как бы то ни было, распаковка на камеру прямо в ПВЗ оказалась очень полезной.