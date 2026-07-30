В России создали новый класс рентгеновских трубок для выявления брака в электронике

Российские учёные разработали и запустили в серийное производство рентгеновское оборудование для высокоточного выявления скрытых дефектов в электронике, промышленном оборудовании и другой высокотехнологичной продукции. Это новый класс разборных рентгеновских трубок, не имеющий аналогов в России. Решение создали специалисты кафедры электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».

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Подобные источники рентгеновского излучения позволяют получать изображения со сверхвысоким разрешением, недоступным для большинства существующих систем рентгеновской диагностики. Это позволяет выявлять даже мельчайшие внутренние дефекты и востребовано в сфере неразрушающего контроля промышленной продукции. Например, технология может применяться для контроля качества электронных компонентов и монтажа печатных плат.

Рентгеновские трубки такого класса — это сложное наукоёмкое изделие, сейчас такую продукцию серийно производят лишь несколько стран, а в России до этого момента подобных решений не было. В рамках проекта была разработана первая отечественная разборная рентгеновская трубка РРТ 225. Испытания показали, что устройство по характеристикам не уступает лучшим импортным аналогам и обеспечивает высокое качество изображения, заявили в университете.

Важно и то, что разборные рентгеновские трубки в случае поломки можно быстро отремонтировать и снова ввести в эксплуатацию — нет необходимости утилизировать всё устройство с его заменой на новое. Разработанная российскими учёными рентгеновская трубка легла в основу роботизированного промышленного томографа «Орёл-2», созданного компанией «Диагностики-М». Сейчас на предприятии организовано серийное производство этого оборудования.