В 2ГИС появилась навигация без GPS

Она работает на основе данных от акселерометра и гироскопа

Геосервис 2ГИС внедрил режим инерциальной навигации, который позволяет продолжать ведение по маршруту при временной потере сигнала спутниковых навигационных систем. Об этом пишет ТАСС.

Изображение: 2ГИС/App Store

Обычно приложение определяет местоположение с помощью GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. При ухудшении качества спутникового сигнала 2ГИС также использует данные Wi-Fi и Bluetooth для уточнения координат. Теперь к этим источникам информации добавились встроенные датчики смартфона.

Новый режим использует акселерометр и гироскоп устройства. Акселерометр фиксирует ускорение и помогает определить скорость движения, а гироскоп отслеживает направление движения и повороты. На основе этих данных, последней известной геопозиции и цифровой карты приложение продолжает рассчитывать местоположение пользователя до тех пор, пока не восстановится стабильный прием спутникового сигнала.

Такая технология может быть особенно полезна при движении в тоннелях, подземных парковках, плотной городской застройке и других местах, где GPS работает нестабильно.

Функция не включается автоматически. Для использования режима инерциальной навигации его необходимо самостоятельно активировать в настройках приложения 2ГИС.