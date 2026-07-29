Большой экран — больше свободы для пользователей. В Samsung Galaxy Z Fold8 добавили гибкую настройку масштаба приложений

Новый складной смартфон Galaxy Z Fold8 получил функцию, которая позволяет индивидуально настраивать отображение каждого приложения. Благодаря этому пользователи могут эффективнее использовать большой внутренний экран и выводить больше информации без постоянной прокрутки.

О новой возможности рассказал известный инсайдер Ice Universe. В качестве примера он привел приложение YouTube: по умолчанию на экране отображаются два ряда рекомендованных видео, однако после уменьшения масштаба интерфейса смартфон способен одновременно показать уже три ряда роликов.

Кадр из видео UniverseIce

По словам инсайдера, такая настройка доступна на уровне отдельных приложений, что позволяет подобрать наиболее удобный вариант отображения для каждого из них. Пользователь самостоятельно решает, каким будет размер элементов интерфейса, исходя из собственных предпочтений.

Ice Universe отметил, что именно подобные возможности отличают складные смартфоны Samsung. По его мнению, большой дисплей нужен не только для увеличения изображения, но и для более гибкой организации рабочего пространства, предоставляя владельцу устройства больше свободы при использовании приложений.

