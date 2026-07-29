Июльское обновление Samsung пошло не по плану? Некоторые владельцы Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra жалуются на резкое снижение автономности

После установки июльского обновления безопасности некоторые владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra и Galaxy S24 Ultra начали жаловаться на резкое снижение времени автономной работы смартфонов. Сообщения о проблеме появились на официальном форуме Samsung.

Изображение: Samsung

По словам одного из владельцев Galaxy S25 Ultra, до обновления смартфон работал без каких-либо нареканий. Однако после установки новой прошивки аккумулятор стал разряжаться значительно быстрее: заряд снизился примерно с 85% до 5% менее чем за полдня, хотя экран был активен всего около двух часов. Кроме того, пользователь отметил, что даже в режиме ожидания с выключенным экраном смартфон теряет 5–7% заряда в час.

Похожие жалобы поступают и от владельцев Galaxy S24 Ultra. Некоторые из них утверждают, что раньше смартфон без проблем выдерживал целый день работы, а после установки июльского патча автономность заметно ухудшилась.

В обсуждениях также упоминаются повышенный нагрев корпуса и замедление скорости зарядки. При этом пользователи отмечают, что стандартные способы устранения неполадок — перезагрузка устройства, очистка кэша и оптимизация системы — пока не дают эффекта.

На данный момент Samsung официально не признала наличие проблемы и не сообщала о подготовке исправления. Если причина действительно связана с программным обеспечением, исправление, вероятнее всего, выйдет в одном из следующих обновлений One UI или очередном патче безопасности.