Цукерберг: сверхинтеллект должен быть доступен каждому, ИИ не уничтожит рынок труда, а создаст новые возможности

Глава Meta* Марк Цукерберг опубликовал большое открытое письмо о развитии искусственного интеллекта, в котором выступил против концентрации сверхмощных ИИ-систем в руках небольшого числа компаний или государственных структур. По его мнению, главная задача ближайших лет — сделать сверхинтеллект доступным каждому человеку, а не ограниченному кругу организаций.

Цукерберг считает, что искусственный интеллект должен стать инструментом для создания новых знаний, технологий и бизнеса, а не только средством автоматизации существующих процессов. Он уверен, что персональный сверхинтеллект поможет людям разрабатывать лекарства, запускать собственные компании, быстрее осваивать новые навыки и эффективнее решать повседневные задачи. По его мнению, именно изобретения, а не замена человеческого труда, станут главным вкладом ИИ в развитие общества.

Изображение Grok

Глава Meta* также раскритиковал идею централизованного контроля над сверхинтеллектом. По его словам, если доступ к таким технологиям получит лишь небольшая группа организаций, это неизбежно приведет к чрезмерному влиянию на экономику, науку и политику. Вместо этого он предлагает модель, при которой каждый человек будет иметь собственного ИИ-помощника.

В качестве мысленного эксперимента представьте, что только у одного человека есть сверхинтеллектуальный адвокат. Он имел бы несправедливое преимущество в суде — даже если бы его позиция по существу была ошибочной. Это привело бы к ухудшению общества. Но теперь представьте, что у каждого есть сверхинтеллектуальный адвокат. Правосудие осуществлялось бы гораздо справедливее и эффективнее, чем сегодня. Когда люди наделены властью, они естественным образом сдерживают и уравновешивают друг друга и власть крупных институтов.

Цукерберг убежден, что широкое распространение сверхинтеллекта не уничтожит рынок труда, а, наоборот, создаст новые возможности. По его прогнозу, запуск собственного бизнеса станет проще, экономика станет более предпринимательской, а число небольших компаний вырастет. В Meta* считают, что развитие ИИ должно опираться на принципы свободы, открытых исследований, предпринимательства и равного доступа к новым технологиям.

Интересно, что ссылку на его открытое письмо опубликовал на своей страничке Илон Маск.

