Бюджетный смартфон Samsung с батареей 6000 мАч. Раскрыты характеристики Samsung Galaxy A08 4G

Samsung готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Galaxy A08 4G. Новинка появилась в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC), благодаря чему стали известны некоторые характеристики устройства.

Samsung Galaxy A07. Изображение: Samsung

В документах FCC смартфон указан под индексами SM-A085M и SM-A085M/DS (второй вариант — с поддержкой двух SIM). Сертификация подтверждает поддержку сетей GSM, WCDMA, LTE FDD и LTE TDD, а также двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth.

Самое интересное — смартфон получит батарею больше, чем у Galaxy A07. Устройство прошло испытания с батареей модели LC-196, фактическая емкость которой составляет 5830 мА·ч. На рынок она, вероятнее всего, выйдет как аккумулятор на 6000 мА·ч. Для сравнения, Galaxy A07 4G оснащается батареей емкостью 5000 мА·ч.

Еще одна подтвержденная особенность — поддержка проводной зарядки мощностью 15 Вт. На это указывает использование фирменного зарядного устройства Samsung EP-T1510, упомянутого в документации FCC.

Кроме того, опубликованные схемы подтверждают, что смартфон сохранит узнаваемый дизайн с вертикально расположенным блоком основной камеры.