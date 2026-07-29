Оптоволоконный обрыв: Fingrid прекратит обслуживание опор линий связи с Россией

По данным источников «Коммерсанта», финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о планах с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи между двумя странами. По словам источника, планируется, что «кабель будет обрезан, а опоры — разобраны».

Россия с 2022 года не поставляет электричество в Финляндию, и обслуживать опоры невыгодно, из-за чего российские операторы могут лишиться части магистральных каналов в Европу. Решение связано с тем, что после прекращения поставок российской электроэнергии в Финляндию в 2022 году эксплуатация трансграничных ЛЭП стала экономически нецелесообразной.

В «Россетях» подтвердили, что линия электропередачи 400 кВ между Выборгом и Финляндией уже несколько лет работает в ограниченном режиме и больше не используется для передачи электроэнергии.

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Через Финляндию проходит значительная часть международного интернет-трафика из России, а часть волоконно-оптических линий размещена именно на опорах ЛЭП. При этом у операторов остаются и другие маршруты связи, включая линии через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабели в Балтийском море. Кроме того, телеком-компании уже ведут переговоры о создании альтернативных каналов передачи данных.

Прекращение эксплуатации отдельных линий может повлиять на резервирование магистральной инфраструктуры и качество связи в отдельных регионах Северо-Запада России, однако существенного влияния на доступ российских пользователей к интернету не ожидается. Операторы рассчитывают перенаправить трафик по существующим альтернативным маршрутам до начала демонтажа инфраструктуры.