У Samsung получилось: новейшие Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 быстро раскупают по всему миру. Новинки установили рекорд в Индии

Новейшие складные смартфоны Samsung успешно стартовали в Индии. Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 показали рекордные результаты.

По данным Samsung, смартфоны Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 получили более 271 000 предварительных заказов всего за 72 часа после запуска в Индии 22 июля. Для сравнения, прошлогодним Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 потребовалось около 15 дней, чтобы достичь аналогичного показателя.

Фото Samsung/gizmochina

Samsung также сообщила, что 45% всех предварительных заказов поступили из городов второго уровня и небольших рынков, что указывает на растущую популярность складных смартфонов далеко за пределами крупных мегаполисов.

Компания теперь ожидает, что новые складные смартфоны достигнут показателей предварительных заказов, аналогичных показателям серии Galaxy S26.

Ранее сообщалось, что новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 показала бодрый старт в России. По данным компании «М.Видео», за первый день предварительных заказов продажи устройств оказались на 20% выше, чем у предыдущего поколения за аналогичный период. В Южной Корее смартфоны также быстро раскупают.