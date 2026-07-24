Новые флагманы Samsung стартовали очень бодро в России: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 оказались популярнее предшественников в «М.Видео»

Самым популярным цветом стал графитовый

Мобильные телефоны

Новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 показала бодрый старт в России. По данным компании «М.Видео», за первый день предварительных заказов продажи устройств оказались на 20% выше, чем у предыдущего поколения за аналогичный период.

Наибольший спрос пришёлся на Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 — каждая модель получила примерно по 40% всех предзаказов. Ещё около 20% покупателей выбрали флагманский Galaxy Z Fold8 Ultra.

Среди цветовых вариантов лидером стал графитовый оттенок, который выбрали около 40% покупателей. Ещё примерно треть предзаказов пришлось на кремовую версию.

Изображение Samsung/М.Видео

Стоимость смартфонов:

  • Galaxy Z Fold8 Ultra 12+256ГБ — 170 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 Ultra 12+512ГБ — 200 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 Ultra 16ГБ+1ТБ — 250 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 12+256ГБ — 150 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 12+512ГБ — 180 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 16ГБ+1ТБ — 230 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Flip8 12+256ГБ — 105 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Flip8 12+512ГБ — 125 тысяч рублей.
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