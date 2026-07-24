10 400 мАч и 13,2-дюймовый OLED в корпусе на 4,7 мм: в России стартовали продажи Huawei MatePad Pro Max

Российские ретейлеры начали продажи планшета Huawei MatePad Pro Max. Новинка уже доступна в сером и голубом цветах. Покупателям предлагаются несколько комплектаций с чехлом-книжкой или клавиатурой по цене от 100 тысяч до 130 тысяч рублей с учетом действующих скидок.

Huawei MatePad Pro Max оснащен 13,2-дюймовым OLED-дисплеем PaperMatte с разрешением 3K и частотой обновления до 144 Гц. Экран с антибликовым покрытием обеспечивает комфортную работу при ярком освещении. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 4,7 мм и весит 499 г.

Устройство поддерживает работу с WPS Office и совместимо с клавиатурой Huawei Glide Keyboard, что позволяет использовать его для офисных задач. Аккумулятор емкостью 10 400 мА·ч обеспечивает до 14,5 часа автономной работы. По данным производителя, производительность по сравнению с предыдущим поколением увеличилась на 20%, а эффективность охлаждения — на 30%.

Планшет также получил основную камеру на 50 Мп и поддержку приложения GoPaint с набором инструментов для рисования, иллюстрации и создания цифрового контента.