Китайская ракета «Лицзянь-1» успешно вывела на орбиту пять спутников

Новостное агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай запустил ракету-носитель «Лицзянь-1 Y15» (Kinetica-1 Y15) с пятью спутниками на борту. Ракета-носитель стартовала в 07:33 по пекинскому времени (в 02:33 по Москве) с пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн» на северо-западе Китая и успешно вывела спутники на запланированные орбиты.

Сообщается, что аппараты предназначены для мониторинга космического пространства, наблюдения за поверхностью Земли и испытания различных технологий. Ракета «Лицзянь-1» разработана компанией CAS Space, которая является дочерним предприятием Академии наук КНР. Это лёгкая твердотопливная ракета весом 135 тонн, она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 1,5 тонн.

Этот запуск стал 15-м по счёту для ракет «Лицзянь-1». К настоящему моменту ракеты-носители этой серии успешно доставили в космос в общей сложности более 100 спутников — первыми среди коммерческих ракет Китая, а суммарная масса выведенной на орбиту полезной нагрузки превысила 20 тонн.