Монстр в кармане: японский гаджет позволяет запускать на обычном ноутбуке с 32 ГБ ОЗУ огромные ИИ-модели

Компания Nextorage, японский производитель модулей хранения данных, входящая в состав Phison, сегодня объявила о создании внешнего аппаратного устройства, предварительно названного aiDAPTIV Station, которое позволит ноутбукам с поддержкой ИИ и объемом памяти всего 32 ГБ запускать большие модели искусственного интеллекта, такие как OpenAI GPT-OSS-120B.

Nextorage aiDAPTIV Station поддерживает технологию aiDAPTIV от Phison, обеспечивая динамическое распределение ресурсов между встроенной DRAM и внешними носителями NAND, тем самым эффективно расширяя объем памяти. Устройство отличается портативным дизайном, интерфейсом USB-C и поддерживает дистрибутивы Windows и Ubuntu операционных систем Linux.

Фото Nextorage/ithome

Компания Nextorage планирует вывести aiDAPTIV Station на японский рынок в этом году, а также разработать соответствующее готовое программное решение

