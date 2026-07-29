Audi бросила вызов BMW X7 и Mercedes GLS: представлен гигантский Q9 длиной более 5,3 м

Audi официально представила новый флагманский внедорожник Q9 2027 модельного года. Автомобиль стал крупнейшей моделью марки: его длина составляет 5310 мм, ширина — 2210 мм, а колесная база достигает 3140 мм.

Фото Audi/carscoops

По сравнению с Q7 новинка заметно крупнее и нацелена на конкуренцию с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Модель получила новый дизайн с массивной решёткой радиатора, изогнутыми цифровыми OLED-фонарями и перенесённой в бампер площадкой для номерного знака.

Главной особенностью Q9 стал просторный салон. Уже в базовой версии предусмотрено семь мест, а за доплату доступны шесть кресел с двумя раздельными сиденьями второго ряда.

Фото Audi/carscoops

Электроприводные двери способны открываться на угол до 90 градусов и автоматически останавливаются перед препятствиями, а управлять ими можно даже со смартфона.

Фото Audi/carscoops

Панорамная крыша площадью свыше 1,5 м2 умеет менять прозрачность по девяти зонам, оснащена 84 светодиодами с 30 вариантами подсветки и автоматически затемняется на парковке, чтобы скрыть салон от посторонних взглядов.

В Европе Audi Q9 дебютирует с трёхлитровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 295 л.с., работающим с мягкой гибридной системой и восьмиступенчатым «автоматом». Для США ожидаются бензиновый V6 мощностью 429 л.с. и четырёхлитровый V8 с двумя турбинами.

Фото Audi/carscoops

Адаптивная пневматическая подвеска входит в стандартную комплектацию, а система подруливания задних колес позволяет поворачивать задние колеса на угол до пяти градусов.

Среди необычных функций — аудиосистема Bang & Olufsen мощностью 1360 Вт с 22 динамиками и вибромодулями в сиденьях, а также система безопасности, которая при отсутствии реакции водителя способна самостоятельно снизить скорость, перестроиться на обочину, остановиться и вызвать экстренные службы.

