Наш мотор тоже работает на 92-м бензине, а гарантия на машину вообще пожизненная. Volkswagen ответил на громкие заявления Xiaomi

Совместное предприятие SAIC Volkswagen вступило в публичную дискуссию вокруг нового увеличителя запаса хода Kunlun, который Xiaomi готовится представить вместе с кроссоверами серии Sky Nomad. Автопроизводитель опубликовал сравнение собственной силовой установки EA211 с новой разработкой Xiaomi — так компания ответила на громкие заявления конкурента.

Поводом стало сообщение Xiaomi о том, что все кроссоверы семейства Sky Nomad смогут работать на бензине АИ-92, АИ-95 и АИ-98. После публикации характеристик многие пользователи китайских соцсетей усомнились, что такая совместимость является чем-то уникальным, назвав ее скорее маркетинговым приемом. В обсуждение даже вмешался специальный помощник председателя Xiaomi Group Сюй Цзеюнь, после чего тема быстро набрала популярность.

Вскоре свой ответ опубликовала и SAIC Volkswagen. Компания напомнила, что установленный в кроссовере Volkswagen ID. ERA 9X двигатель-генератор EA211 также рассчитан на использование бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

На этом сравнение не закончилось. Xiaomi обещает гарантию 8 лет или 160 тыс. км на увеличитель запаса хода и ключевые компоненты силовой установки. SAIC Volkswagen, в свою очередь, заявляет о пожизненной гарантии на автомобиль — правда, при соблюдении условий фирменной программы обслуживания.

По расходу топлива преимущество пока остается за Xiaomi. Согласно заявленным характеристикам, Sky Nomad с разряженной батареей потребляет от 5,7 л/100 км по циклу WLTC, тогда как Volkswagen ID. ERA 9X — 6,27 л/100 км.

Различаются и параметры тяговых аккумуляторов. Топовая версия Xiaomi Sky Nomad получит батарею емкостью до 76 кВт·ч, обеспечивающую до 505 км пробега на чистом электричестве по циклу CLTC. В Volkswagen ID. ERA 9X используется тяговая батарея CATL емкостью 65,2 кВт·ч, максимальный запас хода на чистом электричестве —406 км по тому же стандарту.

Все характеристики новой платформы Kunlun, а также кроссоверов Sky Nomad N90 Max и Sky Nomad N70 Max, Xiaomi обещает раскрыть 30 июля. Именно тогда станет понятно, насколько заявления компании соответствуют ожиданиям рынка и действительно ли новинка сможет составить серьезную конкуренцию уже представленным на рынке гибридам (не только Volkswagen, но и, например, Li Auto, Aito и других).