Машина не виновата. В Li Auto объяснили странную работу автоматической парковки

Руководитель продуктового направления Li Auto Ли Синьян прокомментировал вирусное видео, на котором кроссовер Li Auto i6 долго не мог завершить автоматическую парковку в подземном паркинге.

На записи автомобиль многократно корректировал траекторию задним ходом, но так и не смог заехать на место, из-за чего за ним образовалась очередь. Позже владелец машины был вынужден припарковать её вручную.

Изображение Grok

Как выяснилось, во время использования функции дистанционной парковки позади выбранного места стоял электрический велосипед, который мешал завершить манёвр. По словам представителя компании, система неоднократно пыталась подобрать безопасную траекторию, чтобы объехать препятствие. Владелец автомобиля подтвердил эту версию, отметив, что заметил велосипед только после того, как подошёл ближе. Он также признался, что недавно приобрёл машину и ещё не успел разобраться во всех возможностях системы.

В Li Auto сообщили, что уже работают вместе с командой разработчиков системы помощи водителю над улучшением алгоритмов парковки в сложных условиях. Обновление программного обеспечения версии 9.1, выход которого намечен на сентябрь, должно повысить эффективность автоматической парковки и улучшить уведомления о препятствиях, мешающих завершить манёвр.