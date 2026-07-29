Китай сделал ещё один шаг к независимости: первый отечественный OLED-чип уже массово выпускают для смартфонов

Китайская компания Chipone Technology сообщила о начале массового производства первого полностью разработанного в стране OLED-чипа ICNA3611.

Решение относится к OLED-чипам класса TDDI (Touch and Display Driver Integration), которые объединяют управление изображением и сенсорным вводом на одном кремниевом кристалле.

Решение уже используется в популярных смартфонах известных китайских брендов. Это стало важным этапом на пути к технологической независимости в сегменте высокопроизводительных микросхем для OLED-дисплеев.

Изображение Chipone Technology/mydrivers

ICNA3611 поддерживает разрешение 1,5K, частоту обновления экрана до 165 Гц и частоту опроса сенсора до 360 Гц при использовании двух пальцев.

Помимо OLED-чипов, Chipone Technology разрабатывает решения для LED- и LCD-дисплеев, автомобильной электроники, систем управления питанием, технологий улучшения изображения с использованием ИИ и однокристальных систем, занимая лидирующие позиции в ряде сегментов рынка.