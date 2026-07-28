Землю ждет неделя без магнитных бурь

Несмотря на то, что на Солнце появились огромные протуберанцытревожные признаки на Солнце

Наука и космос

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в течение недели на Земле не прогнозируется магнитных бурь. «Геомагнитный прогноз на всю неделю – зеленый», — сказано в сообщении.

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При этом ученые отмечают, что на солнечном диске наблюдаются несколько крупных протуберанцев — гигантских облаков относительно холодного водорода, удерживаемых над поверхностью звезды магнитными полями. Со временем такие структуры могут быть выброшены в космос, однако, по текущим оценкам, если это произойдет, траектория выбросов, вероятнее всего, пройдет мимо Земли и других планет, в направлении солнечных полюсов.

Активные области на поверхности Солнца сохраняют определенный запас энергии и способны порождать вспышки средней мощности класса M, однако в настоящее время признаков формирования крупных геоэффективных выбросов не наблюдается. Также специалисты не фиксируют корональных дыр, которые нередко становятся источником потоков быстрого солнечного ветра.

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