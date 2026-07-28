Прослужит 25 лет: Росатом представил новый остановочный павильон из композита

Его можно оснастить электронным табло, видеонаблюдением и Wi?Fi

ООО «Центр Полимерных Композитов» (входит в Росатом) разработало современный композитный остановочный павильон, рассчитанный на длительную эксплуатацию и интеграцию в концепцию «Умный город», сообщает пресс-служба Росатома. Новый павильон отличается высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температур, а также длительным сроком службы — более 25 лет.

Фото: Росатом

Конструкция павильона предусматривает возможность оснащения электронным табло, системой видеонаблюдения, Wi?Fi, USB- и Type-C-разъемами для зарядки мобильных устройств, кнопкой экстренной связи, инфракрасными обогревателями и солнечными панелями. Производитель также отмечает небольшой вес и простоту монтажа нового решения. Кроме того, павильон адаптируется под потребности конкретного региона, отметили в Росатоме.