Китайские Zeekr больше не будут блокировать при ввозе в другие страны. Бренд моментально отреагировал на громкий случай в Казахстане

Суббренд Geely, Zeekr, пообещал улучшить функцию дистанционной блокировки дверей при трансграничных поездках, внедрив генератор паролей в приложение Zeekr и пообещав выпустить обновление по беспроводной сети (OTA) с возможностью отключения этой функции.

Это происходит на фоне пристального внимания к бренду в Китае после того, как владелец Zeekr 9X застрял в Казахстане во время путешествия. Вскоре после пересечения китайской границы, как утверждается, сработала блокировка Zeekr 9X при пересечении границы, фактически «заблокировав» автомобиль. Функции на экране внедорожника, такие как навигация, разблокировка бардачка и электронная крышка топливного бака, были отключены более чем на 30 часов. Владелец заявил, что местный дилер Zeekr дал добро после того, как его уведомили о трансграничной поездке. Инцидент помешал ему забрать документы из бардачка, и в итоге он высказал свои претензии в интернете по поводу своего поврежденного 9X.

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Ранее Zeekr ответил, заявив, что трансграничные блокировки предназначены для предотвращения краж и контрабанды, и подтвердил, что рассматриваемый 9X больше не «заблокирован». Ограничения на ввоз товаров также могут служить сдерживающим фактором для импорта на «серый» рынок. Это часто наблюдается на рынках Центральной Азии, где лишь немногие китайские автомобильные марки имеют видимое официальное присутствие.

В своем последнем ответе компания Zeekr принесла извинения за инцидент, резюмировав, что реальная безопасность «не должна определяться исключительно производителем», и пообещала новый подход, основанный на «контроле со стороны пользователя и защите со стороны производителя».

Теперь бренд добавил генератор паролей в сопутствующее приложение Zeekr, позволяющий пользователям создавать собственные коды разблокировки после блокировки на границе. Неясно, смогут ли водители получить пароли без подключения к Интернету, что является распространенной ситуацией во время и после международных пересечений границы.

Ещё одно изменение связано с предстоящим обновлением OTA, в рамках которого Zeekr обещает добавить в сопутствующее приложение переключатель для отключения блокировки при трансграничных соединениях. После запуска обновления компания заявляет, что трансграничная блокировка по умолчанию останется отключенной.