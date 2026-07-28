В ОАЭ запустят первый в мире судебный ИИ

Власти утверждают, что он будет работать под контролем человека

Министерство юстиции Абу-Даби планирует внедрить судебную платформу с искусственным интеллектом, сообщает официальное информационное агентство Объединённых Арабских Эмиратов WAM. Заявлено, что это будет первая система такого рода в мире, она направлена на принятие судебных решений под «полным наблюдением и проверкой человека».

Фото: WAM

Ожидается, что использование судебного ИИ повысит скорость юридических процедур и обеспечит точность и последовательность в судебной работе. Власти Абу-Даби разработали план по постепенному внедрению платформы в течение 18 месяцев, первый этап должен стартовать в сентябре следующего года.

Судебный департамент Абу-Даби рассчитывает, что новая платформа поможет модернизировать механизмы судебной работы и упростить её процедуры за счёт использования технологий искусственного интеллекта на различных этапах судебного разбирательства. Благодаря этому судебные решения будут выноситься быстрее и качественнее.