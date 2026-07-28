NASA заправило телескоп Nancy Grace Roman перед запуском на 1,5 миллиона километров в августе

Флагманская обсерватория получила 1098 литров гидразина для полёта к точке Лагранжа L2 и стартует на Falcon Heavy на 9 месяцев раньше графика

NASA завершило заправку космического телескопа Nancy Grace Roman перед запуском. 25 июля специалисты загрузили в обсерваторию около 290 галлонов гидразина — примерно 1098 литров топлива — на предприятии Payload Hazardous Servicing Facility в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Это один из последних важных этапов подготовки аппарата перед отправкой к рабочей точке в космосе.

После отделения от ракеты Nancy Grace Roman будет использовать запас гидразина для манёвров на пути к точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Она расположена примерно в 1,5 млн км от Земли — почти в 4 раза дальше расстояния до Луны. На этой орбите телескоп сможет проводить длительные астрономические наблюдения, сохраняя стабильное положение относительно Земли и Солнца.

Фото: NASA / Sydney Rohde

Топливо понадобится для работы двух типов двигателей: они будут корректировать орбиту телескопа и помогать поддерживать правильную ориентацию солнечных панелей. Телескоп оснащён 6 солнечными панелями, которые будут обеспечивать его энергией на протяжении всей миссии. Основная программа рассчитана на 5 лет, однако имеющегося запаса топлива может хватить ещё примерно на 5 лет дополнительной работы. Перед запуском специалисты также провели очистку и проверку солнечных панелей.

Следующим этапом инженеры установят телескоп на крепёжное устройство верхней ступени ракеты, а затем закроют его защитным обтекателем. Запуск миссии NASA и SpaceX запланирован на 30 августа в 7:26 утра по восточному времени США с площадки Launch Complex 39A во Флориде на ракете Falcon Heavy. Телескоп должен помочь изучить тысячи экзопланет, природу тёмной энергии и распределение тёмной материи, а также исследовать галактики на больших расстояниях.