В Санкт-Петербурге стартовало производство полноприводного кроссовера Jeland J6

Кроссовер получил турбомотор мощностью 150 л. с., интеллектуальную систему полного привода, усиленную защиту кузова и пакет опций, адаптированных для эксплуатации в российских климатических условиях

На автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах после модернизации запущено производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6. Выпуск модели включает все основные этапы — сварку кузовов, окраску и окончательную сборку. Производственные линии оснащены роботизированными комплексами и цифровыми системами контроля, которые обеспечивают стабильность технологических процессов и качество автомобилей.

Изображение: Jeland / «АГР»

Jeland J6 AWD получил 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. с максимальным крутящим моментом 275 Н·м, работающий в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Система полного привода поддерживает шесть режимов движения и автоматически подключает заднюю ось при ухудшении сцепления с дорогой.

Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации: кузов имеет усиленную антикоррозийную защиту, а зимний пакет включает обогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. На старте производства кроссовер будет доступен в комплектации «Престиж» с цифровой приборной панелью, панорамной крышей, вентиляцией передних сидений, системой кругового обзора и набором электронных ассистентов водителя.

Сроки начала продаж и стоимость модели производитель объявит позже. Проект реализован совместно с компанией Defetoo.