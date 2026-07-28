Samsung Galaxy Z Fold8, Vivo X Fold6, Oppo Find N6 и Honor Magic V6 сравнили между собой по яркости экранов

Известный инсайдер Ice Universe провел собственное сравнение яркости дисплеев четырех современных складных смартфонов: Samsung Galaxy Z Fold8, Vivo X Fold6, Oppo Find N6 и Honor Magic V6.

Фото Ice Universe

Он протестировал как внутренние, так и внешние экраны устройств, чтобы проверить появившиеся в интернете утверждения о якобы недостаточной яркости нового флагмана Samsung.

По итогам измерений выяснилось, что Galaxy Z Fold8 демонстрирует уровень яркости, соответствующий современным складным смартфонам премиального класса. По словам Ice Universe, устройство не уступает конкурентам, а распространенные в сети заявления о слишком тусклом дисплее не нашли подтверждения в ходе практического тестирования.

Фото Ice Universe

Проведенный тест показал, что по яркости дисплеев Galaxy Z Fold8 находится на уровне других флагманских складных смартфонов и не имеет заметного отставания от моделей Vivo, Oppo и Honor.

