OLED-дисплеи для iPhone 18 Pro Max будут гораздо дешевле, чем в iPhone 16 Pro Max и iPhone 17 Pro Max

Apple добивается снижения закупочных цен на OLED-дисплеи для будущих смартфонов серии iPhone 18. По данным отраслевых источников, компания рассчитывает платить около 70 долларов за панель для iPhone 18 Pro Max.

В прошлом цены на OLED-экраны iPhone также снижались с выходом каждой новой модели. В зависимости от сроков поставок и условий, цены на панели iPhone 16 Pro Max иногда превышали 100 долларов, но для iPhone 17 Pro Max они упали до 80 долларов.

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Сообщается, что OLED-панели для iPhone 18 впервые будут изготавливаться с применением набора органических материалов M16, который обеспечивает более высокую яркость, увеличенный срок службы и улучшенную цветопередачу. Для Samsung Display и LG Display это означает необходимость перенастройки производственных процессов и повышения выхода годной продукции. Несмотря на возросшую сложность изготовления, Apple настаивает на дальнейшем снижении стоимости комплектующих.

Одной из главных причин такого давления называют резкий рост цен на микросхемы памяти, который увеличивает себестоимость новых iPhone. Чтобы компенсировать дополнительные расходы, Apple стремится сократить затраты на другие компоненты, включая дисплеи и камеры.

По оценкам UBI Research, в этом году Samsung Display поставит Apple около 46 млн OLED-панелей для серии iPhone 18, а LG Display — более 41 млн. Представители обеих компаний уже подтвердили, что производители смартфонов усилили давление на поставщиков, требуя снижения цен на комплектующие.