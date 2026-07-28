Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27 Ultra выйдут на новый уровень: раскрыта ёмкость аккумуляторов

Несколько дней назад появились новые подробности о камерах семейства Galaxy S27, а теперь тот же источник снова поделился информацией об аккумуляторах этих устройств.

По имеющимся данным, Galaxy S27 Pro будет оснащен батареей номинальной емкостью 5087 мАч, которая, вероятно, будет рекламироваться как типичная емкость в 5200 мАч. Учитывая, что это компактное устройство, это неплохой показатель.

Фото galaxyclub

При этом, по данным источника, Galaxy S27 Ultra пойдет еще дальше, используя аккумулятор с номинальной емкостью 5534 мАч. Вероятно, это приведет к номинальной емкости в 5700 мАч, а при некоторой удаче — даже в 5800 мАч.

Обе эти батареи имеют большую емкость, чем батарея на 5000 мАч в Galaxy S26 Ultra. Это косвенно указывает на то, что Samsung наконец-то перешла на использование кремний-углеродных анодов, спустя годы после того, как это начали делать первые китайские бренды.

До официальной премьеры серии Samsung Galaxy S27 остается еще примерно полгода.