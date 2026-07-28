Поддержка карт памяти до 2 ТБ, влагозащита, мощный светодиодный фонарь и громкий динамик. Представлен смартфон Vivo T5e

Компания Vivo представила новый бюджетный смартфон Vivo T5e, который оснащен 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600 х 720 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 570 нит. Также предусмотрены адаптивная регулировка яркости и режим снижения интенсивности синего света.

Смартфон построен на восьмиядерном процессоре Unisoc T7225, изготовленном по 12-нм техпроцессу. Он предлагается в единственной конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 объемом 64 ГБ. Объем хранилища можно увеличить с помощью карты microSD емкостью до 2 ТБ.

Фото Vivo/gizmochina

Устройство работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и поддерживает несколько функций с искусственным интеллектом, включая сканирование документов и создание кратких текстовых сводок.

Vivo T5e получил основную камеру на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп. Вместо дополнительных модулей производитель установил мощный светодиодный фонарь с четырьмя уровнями яркости и громкий динамик. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и реверсивной зарядки.

Фото Vivo/gizmochina

Смартфон также имеет защиту от пыли и брызг IP64, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку двух SIM-карт с 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и порт USB-C.

Новинка стоит около 145 долларов.

