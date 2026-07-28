Два 200-Мп сенсора и собственный чип H1. Такая камера будет в Honor Robot Phone и Honor Magic9

Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал новые подробности о будущем флагмане Honor Robot Phone. По его словам, именно такая камера появится в смартфонах серии Honor Magic9. Главной особенностью устройства станет система с двумя 200-мегапиксельными сенсорами крупного формата.

Сообщается, что основная камера получит 200-Мп датчик оптического формата 1/1,28 дюйма, объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и светосилой F/1.6, а также карданную систему стабилизации изображения.

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Перископический телеобъектив тоже будет использовать 200-Мп сенсор, но еще более крупного формата — 1/1,4 дюйма. Он предложит 2,7-кратный оптический зум и объектив со светосилой F/2.6.

Кроме того, ожидается дебют собственного процессора обработки изображений Honor Yuguang H1. Инсайдер также утверждает, что система камер будет полностью совместима с технологиями Arri — немецкого производителя профессионального кинооборудования, известного своими цифровыми кинокамерами.