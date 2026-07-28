Представлен дешёвый MiniLED-телевизор Huawei с экраном 300 Гц

Huawei представила новую модификацию телевизоров Vision Smart TV 6 SE, получившую RGB-вариант с фирменным чипом управления цветом.

Как и базовая модель, представленная весной, телевизор оснащен MiniLED-панелью с разрешением 4K, однако теперь использует новую систему обработки изображения, которая одновременно управляет подсветкой и цветопередачей.

Фото Huawei/huaweicentral

Телевизор обеспечивает охват 105% цветового пространства BT.2020, время отклика 8 мс и частоту обновления до 300 Гц. По заявлению Huawei, это позволяет добиться более насыщенных цветов, высокой четкости изображения и комфортного просмотра динамичных сцен без заметной усталости глаз. Устройство также оснащено аудиосистемой мощностью 100 Вт, процессором с двумя ядрами Cortex-A53 и двумя Cortex-A73, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Vision Smart TV 6 SE RGB работает под управлением HarmonyOS и поддерживает функции Harmony AI, а также интеграцию с умным домом, включая подключение интеллектуальных дверных замков.

Новинка доступна в версиях с диагональю 55, 65 и 75 дюймов по цене 3499, 4699 и 5799 юаней соответственно. В некоторых регионах Китая на телевизор распространяется государственная субсидия, благодаря которой стоимость снижается до 2974,2 юаня или 430 долларов.

