Представлен новейший холодильник Xiaomi на 400 литров, который занимает очень мало места

Xiaomi представила новый холодильник Mijia с полезным объемом 400 литров, выполненный в популярном французском формате с четырьмя дверцами.

Корпус имеет глубину всего 60 см, ширину 65,4 см и высоту 191,2 см, благодаря чему холодильник занимает около 0,4 м2 площади. Система вентиляции расположена в нижней части, а конструкция позволяет установить устройство практически вровень с кухонной мебелью.

Изображение Xiaomi/www.ithome

Холодильник оснащен системой ионной очистки воздуха, а холодильное и морозильное отделения получили антибактериальные и дезодорирующие модули с ионами серебра. По данным Xiaomi, эффективность подавления бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк, достигает 99,99%, одновременно устраняются неприятные запахи. Также предусмотрено отдельное отделение объемом 50 литров с регулировкой температуры от -1 до +5 °C и тремя режимами работы для хранения свежего мяса, деликатесов, овощей и фруктов.

Общий объем холодильной камеры составляет 216 литров, регулируемой зоны — 50 литров, а морозильной — 134 литра. Новинка получила энергоэффективность класса 1, потребляет в среднем 0,76 кВт•ч в сутки и работает с уровнем шума всего 35 дБ.

Изображение Xiaomi/www.ithome

На компрессор распространяется 10-летняя гарантия. Устройство поддерживает фирменную платформу Xiaomi HyperConnect, интеграцию с приложением Mi Home и голосовым помощником Xiao AI, позволяя дистанционно управлять температурой, получать уведомления об открытой дверце и контролировать состояние холодильника.

