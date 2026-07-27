Внешние аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч за 13 и 20 долларов соответственно. Представлены новинки itel Zeno

Они уже поступили в продажу в Индии

Компания itel представила новые портативные аккумуляторы Zeno емкостью 10 000 и 20 000 мАч, которые предлагаются по цене 1 299 и 2 069 рупий или 13 и 20 долларов соответственно в Индии.

Модель емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт, оснащена цифровым индикатором заряда батареи, двумя выходными портами и поставляется с кабелем USB-C — USB-C на 3 А с ремешком.

Фото itel/gizmochina

Версия на 20 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, поддерживает ноутбуки, имеет встроенный кабель USB-C, оснащена цифровым индикатором заряда батареи и совместима со стандартами зарядки, такими как PD 3.0, QC 3.0 и Apple 2.4A.

Одновременно с этим компания itel представила бюджетный смартфон Zeno 100 Pro, который оценили в 8599 рупий или 89 долларов.