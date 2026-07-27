Неубиваемый смартфон с защитой MIL-STD-810H, ИК-передатчиком и звонками без Wi-Fi или сотовой связи за 90 долларов. Представлен Zeno 100 Pro

Смартфон получил экран 90 Гц, аккумулятор на 5000 мА•ч и Android 15 Go Edition

Компания itel представила в Индии бюджетный смартфон Zeno 100 Pro, который оценили в 8599 рупий или 89 долларов.

itel Zeno 100 Pro оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Unisoc T7100, дополненный 3 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения еще на 5 ГБ и накопителем на 64 ГБ.

Фото itel

Смартфон работает под управлением Android 15 Go Edition и получил аккумулятор емкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Новинка оснащена основной камерой разрешением 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой распознавания лица, ИК-передатчиком и динамиком с поддержкой DTS.

Среди наиболее интересных новинок — UltraLink, функция, позволяющая совершать звонки и отправлять сообщения по Bluetooth без подключения к Wi-Fi или сотовой связи.

Также заявлена защита по стандарту MIL-STD-810H.