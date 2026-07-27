«КамАЗ» вышел из корпоративного отпуска и теперь работает по пятидневке

Пресс-служба ПАО «КамАЗ» сообщила, что генеральный директор Сергей Когогин отменил режим неполной четырёхдневной рабочей недели, установленный ещё в марте 2026 года. Отмечается, что благодаря мерам, принимаемым для развития продаж, расширения модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовых автомобилей, был зафиксирован рост объёма заказов на ближайшие месяцы.

Фото: КамАЗ

Рост количества заказов позволил скорректировать производственный план в сторону увеличения, заявили в пресс-службе «КамАЗа». Объёмов теперь достаточно для работы в режиме 5-дневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов.

Кроме того, сегодня, 27 июля, сотрудники «КамАЗа» приступили к работе после двухнедельного корпоративного отпуска. Он в этом году продлился с 13 по 26 июля, причём длительность была сокращена с трёх недель до двух также на фоне увеличения числа заказов.