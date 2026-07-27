Боты под прицелом: Яндекс внедрил «Универсальный антифрод»

Платформа уже используется в «Яндекс Еде», «Яндекс Афише», «Яндекс Путешествиях» и других сервисах

Яндекс начал внедрять единую систему защиты онлайн-сервисов от цифрового мошенничества под названием «Универсальный антифрод». Решение, основанное на технологиях искусственного интеллекта, предназначено для выявления массовых атак ботов, накрутки рейтингов и других мошеннических действий. Платформа дополняет существующие механизмы безопасности и позволяет подключать защиту новых сервисов всего за 2–4 дня вместо нескольких месяцев.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Система уже используется в ряде сервисов компании, включая «Яндекс Еда», «Яндекс Афиша», «Яндекс Путешествия» и приложения с «Алиса AI». Так, в «Яндекс Афише» она помогает предотвращать массовое бронирование билетов ботами с целью последующей перепродажи, а в «Яндекс Еде» значительно повысила точность выявления мошеннических обращений в службу поддержки, что позволило сократить число ложных заявок и уделять больше внимания реальным запросам пользователей.

В основе платформы лежит сочетание алгоритмов искусственного интеллекта, аналитических методов и более сотни правил, позволяющих анализировать действия пользователей в режиме реального времени. Такой подход дает возможность быстрее адаптировать защиту к новым схемам мошенничества и использовать единые механизмы безопасности для различных цифровых сервисов.