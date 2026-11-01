На Земле завершилась магнитная буря, начавшаяся вопреки прогнозам

Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 31 октября и усилившаяся до уровня G2, завершилась. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Буря началась вопреки прогнозам специалистов, которые не ожидали заметных геомагнитных возмущений в ближайшие два дня. Изначально явление было слабым, однако позднее его интенсивность выросла до уровня G2 — умеренной магнитной бури. По данным ИПГ, сейчас геомагнитная обстановка спокойная, а возмущённость магнитного поля Земли вернулась к отметке «штиль».