Руль на двоих: в BelkaCar запустили «Совместные поездки»

Каршеринговый сервис BelkaCar начал тестирование новой функции «Совместная поездка», которая позволяет основному арендатору допустить к управлению автомобилем второго водителя. Опция доступна в тарифе «Часы и дни» при подключенной расширенной страховки и пока работает только в версии приложения для iOS.

Изображение: BelkaCar

Добавить второго водителя можно после завершения осмотра автомобиля. Для этого в приложении необходимо выбрать соответствующий пункт, после чего сформируется QR-код, который должен отсканировать приглашенный пользователь. Он должен иметь водительское удостоверение, зарегистрированный аккаунт BelkaCar и не иметь задолженности перед сервисом.

Новая возможность рассчитана прежде всего на длительные поездки, когда водители могут сменять друг друга за рулем. При этом аренда остается оформленной на основного пользователя: именно он несет ответственность за оплату поездки, штрафов, платных дорог и соблюдение условий аренды. Передача автомобиля без присутствия основного водителя не допускается. В рамках одной аренды можно добавить только одного дополнительного водителя, а отменить его участие до завершения поездки нельзя.