О дивный новый мир: настольный ПК Lenovo ThinkCentre X Tower с Core Ultra 9 285 и GeForce RTX 5060 Ti продается за 14 тысяч долларов

Представленный пару недель назад в Китае настольный ПК Lenovo ThinkCentre X Tower вышел за пределами КНР. Страничка устройства уже появилась на североамериканском зеркале компании (без цен), а вот в Великобритании работает конфигуратор, и цены могут удивить многих.

Изображение: Lenovo

Нужно отметить, что в Великобритании предлагается только версия с одной GeForce RTX 5060 Ti, хотя «фишка» ПК — именно два таких GPU, которые работают независимо. Цены стартуют от 2530 фунтов. А вот стоимость самой дорогой конфигурации с процессором Core Ultra 9 285 и 256 ГБ оперативной памяти — 10 480 фунтов (около $14 тыс.). И в этом случае в сборке тоже только одна видеокарта.

Для сравнения, в Китае за примерно 5300 долларов предлагается ThinkCentre X Tower с двумя RTX 5060 Ti, Core Ultra 7 270K Plus, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объемом 1 ТБ.

В США максимальная конфигурация представлена Intel Core Ultra 9 290K Plus, 256 ГБ памяти DDR5-6400 CUDIMM, тремя слотами M.2 для SSD объемом до 2 ТБ каждый и блоком питания мощностью 1200 Вт.