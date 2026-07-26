Toyota наконец исправила главный недостаток Crown, но за это придется доплатить: представлен Toyota Crown 2027 — с полным приводом в базе

Toyota представила седан Crown 2027 модельного года для рынка США. В техническом плане автомобиль не изменился, но получил некоторые внешние изменения — и новые цены.

Фото: Toyota

Базовые версии XLE, Limited и Nightshade по-прежнему оснащаются гибридной силовой установкой пятого поколения, в состав которой входят 2,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. При этом Toyota пока не раскрыла, изменилась ли мощность системы после обновления.

Топовая комплектация Platinum сохранила систему Hybrid MAX с 2,4-литровым турбированным двигателем. Ее характеристики остались прежними — 340 лошадиных сил и 542 Н·м крутящего момента.

Фото: Toyota

Полный привод — уже в базе, но его варианты различаются. В комплектации Platinum — постоянный полный привод с активным распределением тяги между осями, а в остальных комплектациях задний электромотор подключается только при необходимости. Кроме того, версии XLE, Limited и Nightshade впервые получили подрулевые лепестки, позволяющие переключать передачи, не снимая руки с руля.

Toyota слегка переработала задний бампер, версия Platinum получила красные тормозные суппорты и черные оконные рамки. Теперь у двухцветных версий крышка багажника окрашивается в цвет кузова, а не остается черной, как раньше. Именно этот элемент чаще всего критиковали владельцы и потенциальные покупатели.

Фото: Toyota

Салон практически не изменился. Во всех комплектациях устанавливаются два экрана с диагональю 12,3 дюйма. Версия Platinum дополнительно оснащается 10-дюймовым проекционным дисплеем, электрорегулировкой рулевой колонки, системой подруливания задних колес и электроприводом багажника с функцией бесконтактного открытия.

Вместе с обновлением Toyota пересмотрела и цены. Базовая Crown XLE подорожала на $200 — до $41 640. На столько же выросла стоимость версий Nightshade и Platinum, которые теперь оцениваются в $48 965 и $55 190 соответственно. Больше других прибавила комплектация Limited — ее стоимость увеличилась сразу на $3770 (до $49 720).