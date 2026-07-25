Samsung уже тестирует новейшую One UI 9 для популярных Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A36 и Galaxy A34

Samsung продолжает подготовку оболочки One UI 9 для смартфонов среднего ценового сегмента. По данным инсайдера Tarun Vats, в Сети появились новые внутренние тестовые сборки прошивки для моделей Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A36 и Galaxy A34.

Согласно опубликованным данным, для устройств зарегистрированы тестовые версии с кодами BZG8, BZG9, DZG8 и GZGB. В журналах прошивок указано, что для каждой из европейских модификаций была добавлена новая тестовая сборка и указан ее номер.

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Появление новых внутренних сборок обычно означает, что Samsung постепенно приближается к этапу публичного тестирования и последующего выпуска обновления. Традиционно смартфоны серии Galaxy A получают новые версии One UI спустя некоторое время после флагманских моделей Galaxy S и складных устройств.

До этого Tarun Vats точно сообщил о том, что бета-версия OneUI 8.0 выйдет раньше, чем планировалось, и раскрыл даты выхода Galaxy S24 и Galaxy S25. Кроме того, он регулярно точно сообщал о выходе новых версий OneUI 8.5.