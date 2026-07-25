Для любителей небольших дисплеев: Huawei готовит смартфон с экраном диагональю 6,4 дюйма

Он выйдет до конца года

Серия Huawei Mate 90, как ожидается, будет включать четыре модели, но Huawei планирует выпустить еще и 6,6-дюймовый телефон в первой половине 2027 года.

Инсайдер Weibo @SmartPikachu отметил, что смартфоны Huawei Mate 90 поступят в продажу в сентябре. Ранее он говорил, что все модели нового поколения будут оснащены большими плоскими экранами, а также получат существенное обновление в области чипсета и фототехники.

Фото Huawei

Дополнительные сведения указывают на то, что, помимо четырех топовых моделей, компания выпустит новый компактный телефон с 6,4-дюймовым экраном к концу этого года, а также, вероятно, среднеразмерный 6,6-дюймовый Huawei Mate в первой половине 2027 года .

Инсайдер не уточнил, относятся ли две новые модели к семейству Mate или Huawei выпустит их на рынок в рамках разных линеек.