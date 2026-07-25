Все 20 спутников Starlink V3 впервые вышли на связь: в ходе запуска Starship удалось собрать ценные данные

Инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3, недавно выведенных на орбиту.

По его словам, специалисты уже установили с ними радиосвязь и протестировали лазерные каналы передачи данных, а также получили телеметрическую информацию.

Изображение Starlink

Заявление последовало вскоре после сообщения SpaceX о первом успешном развертывании спутников Starlink V3, которые при этом не вышли на орбиту и позже сгорели в атмосфере.

Starlink V3 рассматривается как следующий этап развития спутниковой группировки SpaceX, которая продолжает расширять покрытие и увеличивать пропускную способность сети по всему миру.

Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно».