Высокоскоростной спутниковый интернет с низкой задержкой: Starlink подключил к Сети остров Вознесения

Сеть продолжает расширяться

Сети и серверы

SpaceX объявила о запуске сервиса Starlink на острове Вознесения — одном из самых удалённых населённых островов в Южной Атлантике.

Компания подтвердила, что высокоскоростной спутниковый интернет с низкой задержкой теперь доступен на всей территории острова, включая главный город и порт Джорджтаун.

Изображение Grok

Расширение сети Starlink стало ещё одним шагом SpaceX к обеспечению глобального спутникового покрытия. Компания продолжает подключать к высокоскоростному интернету удалённые регионы, где строительство традиционной телекоммуникационной инфраструктуры затруднено или экономически нецелесообразно.

Ранее Starlink объявила о запуске своего спутникового интернета на территории Сейшельских островов. Теперь жители архипелага в Индийском океане могут подключиться к высокоскоростному интернету с низкой задержкой.

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