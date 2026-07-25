Redmi K100 получит аудиосистему Bose с тремя динамиками, экран 185 Гц и перископическую камеру

Инсайдер рассказал о флагманской начинке, тройной камере с перископом и премьере уже в следующем месяце

Известный китайский инсайдер Smart Pikachu поделился новыми подробностями о будущем смартфоне серии Redmi K100. По его данным, смартфон получит топовую аппаратную платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ряд флагманских характеристик.

Сообщается, что смартфон будет оснащен большим дисплеем с частотой обновления 185 Гц. Также ожидаются тройная основная камера с перископическим телеобъективом и главным датчиком изображения разрешением 200 Мп. Кроме того, старшей версии приписывают поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и аудиосистему с тремя динамиками.

Изображение Grok

По словам инсайдера, вся линейка будет использовать аудиосистему, настроенную совместно с Bose. Презентация серии Redmi K100, по предварительным данным, состоится уже в следующем месяце.

Инсайдер Smart Pikachu ранее точно сообщал информацию о новинках мобильного рынка, в частности, устройствах Xiaomi. Так, он рассказал о выходе смартфона Xiaomi 13 Ultra и планшета Xiaomi Pad 6.