«Starship цел, плавает в океане и передает телеметрические данные». Космический корабль Маска остался на плаву и не взорвался после возвращения из космоса

Он не взорвался, как предыдущие корабли

Во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения из космоса, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые данные и эффектные фото.

После торможения двигателями и выполнения посадочного манёвра аппарат остался на плаву, что стало важным достижением для программы создания полностью многоразовой транспортной системы SpaceX.

Фото SpaceX

Несмотря на небольшое остаточное пламя, корабль сохранил устойчивое положение на поверхности и не взорвался. При этом передача телеметрии через спутниковую сеть Starlink продолжалась даже после приводнения, что позволило инженерам получать данные в режиме реального времени.

Фото SpaceX

Илон Маск также подтвердил, что Starship успешно пережил свой испытательный полет, оставшись целым после вертикального приводнения в океане и продолжал передавать важные телеметрические данные.

Starship цел, плавает в океане и передает телеметрические данные!

Фото SpaceX

Испытание стало важным этапом в развитии Starship. Сохранившийся корабль позволит инженерам впервые подробно изучить состояние теплозащитных плиток, двигателей, аэродинамических рулей и других элементов конструкции.

Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно».

Фото SpaceX

Кроме того, инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3.