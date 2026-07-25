«Starship цел, плавает в океане и передает телеметрические данные». Космический корабль Маска остался на плаву и не взорвался после возвращения из космоса
Он не взорвался, как предыдущие корабли
Во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения из космоса, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые данные и эффектные фото.
После торможения двигателями и выполнения посадочного манёвра аппарат остался на плаву, что стало важным достижением для программы создания полностью многоразовой транспортной системы SpaceX.
Несмотря на небольшое остаточное пламя, корабль сохранил устойчивое положение на поверхности и не взорвался. При этом передача телеметрии через спутниковую сеть Starlink продолжалась даже после приводнения, что позволило инженерам получать данные в режиме реального времени.
Илон Маск также подтвердил, что Starship успешно пережил свой испытательный полет, оставшись целым после вертикального приводнения в океане и продолжал передавать важные телеметрические данные.
Starship цел, плавает в океане и передает телеметрические данные!
Испытание стало важным этапом в развитии Starship. Сохранившийся корабль позволит инженерам впервые подробно изучить состояние теплозащитных плиток, двигателей, аэродинамических рулей и других элементов конструкции.
Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно».
Кроме того, инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3.
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